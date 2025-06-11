Мединский заявил, что России и Украине суждено быть близкими союзниками

По его словам, украинский конфликт на Западе ошибочно сравнивают с войной между Англией и Францией, которые имеют разную историю и культуру. Россия и Украина, между тем, представляют один народ, и им суждено быть близкими союзниками, приводятся в публикации слова Мединского.