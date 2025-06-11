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Мединский заявил, что России и Украине суждено быть близкими союзниками

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на Западе ошибочно сравнивают украинский конфликт с войной между Англией и Францией.

Источник: Аргументы и факты

На Украине идет конфликт между двумя государствами с общим языком и культурой, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, украинский конфликт на Западе ошибочно сравнивают с войной между Англией и Францией, которые имеют разную историю и культуру. Россия и Украина, между тем, представляют один народ, и им суждено быть близкими союзниками, приводятся в публикации слова Мединского.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим, — о том, кто из них умнее и влиятельнее», — сказал помощник российского лидера, подчеркнув, что этот конфликт усугубляет различия между Россией и Украиной, поэтому Москва хочет его скорее закончить.

Ранее Мединский заявлял, что России не нужен вооруженный конфликт с Украиной, продолжение боевых действий необходимо киевскому режиму, чтобы оставаться у власти вечно.