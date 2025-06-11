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Вячеслав Федорищев в мае поднялся на 3 строчки в рейтинге губернаторов России

Губернатор Федорищев улучшил свои показатели в рейтинге медийной активности глав регионов, подготовленном аналитическим агентством «Медиалогия».

Губернатор Федорищев улучшил свои показатели в рейтинге медийной активности глав регионов, подготовленном аналитическим агентством «Медиалогия».

По итогам мая текущего года он поднялся на 24-ю позицию, демонстрируя положительную динамику по сравнению с предыдущим месяцем, когда занимал 27-е место.

Лидером же рейтинга вновь стал Сергей Собянин, занимающий должность мэра Москвы, который уверенно удерживает первую строчку.

Второе место досталось Александру Хинштейну (Курская область), активно проявляющему себя в информационном пространстве.

Третье место традиционно остается за Андреем Воробьевым, возглавляющим Московскую область и регулярно попадающим в фокус внимания СМИ своими инициативами и действиями.

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