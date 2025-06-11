Рябков прокомментировал атаку ВСУ на аэродромы РФ

Масштабы последствий атаки украинских дронов на российские аэродромы сильно преувеличены. заявил представителям СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российский потенциал ядерного сдерживания США и любого другого потенциального противника, по его словам, не понес существенного ущерба из-за атаки украинских БПЛА на военные аэродромы РФ.
Масштабы последствий данного нападения Киевом, как подчеркнул представитель МИД РФ, «сознательно, целенаправленно, преднамеренно преувеличиваются».
Пострадавшая в результате нападения техника «может быть и будет восстановлена», уверен Рябков.