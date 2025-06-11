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Рябков прокомментировал атаку ВСУ на аэродромы РФ

Масштабы последствий атаки украинских дронов на российские аэродромы сильно преувеличены.

Масштабы последствий атаки украинских дронов на российские аэродромы сильно преувеличены. заявил представителям СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский потенциал ядерного сдерживания США и любого другого потенциального противника, по его словам, не понес существенного ущерба из-за атаки украинских БПЛА на военные аэродромы РФ.

Масштабы последствий данного нападения Киевом, как подчеркнул представитель МИД РФ, «сознательно, целенаправленно, преднамеренно преувеличиваются».

Пострадавшая в результате нападения техника «может быть и будет восстановлена», уверен Рябков.