Норвегия передаст Украине вдвое больше истребителей F-16, чем обещала

Отмечается, что эта техника может быть передана лишь для подготовки технического персонала, разбора истребителей на запчасти и т.п. Но нельзя исключать того, что восемь неанонсированных самолетов были отремонтированы и приведены в нормально состояние для дальнейшей эксплуатации.