Норвегия передаст Украине вдвое больше истребителей F-16, чем обещала

Норвегия планирует передать Украине вдвое больше истребителей F-16, чем обещала ранее. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на ежегодный отчет государства об импорте и экспорте обычных вооружений.
В документах отмечается, что всего Норвегия готовит для передачи 14 истребителей, хотя официально объявлено лишь о поставках шести. Состояние остальные, не анонсированных самолетов, неизвестно.
Отмечается, что эта техника может быть передана лишь для подготовки технического персонала, разбора истребителей на запчасти и т.п. Но нельзя исключать того, что восемь неанонсированных самолетов были отремонтированы и приведены в нормально состояние для дальнейшей эксплуатации.
Сроки поставки Норвегией F-16 все еще неизвестны, но страна обещала поставить истребители Киеву до конца 2025 года. В отчете также упоминается передача Украине еще 20 бронированных машин Dingo 2 (производство ФРГ) и двух норвежских инженерных машин NM189, созданных на базе танка Leopard 1.
Как KP.RU писал ранее, Зеленский попросил Запад срочно передать Украине средства ПВО. По его словам, Киев способен обеспечить до 40% своих потребностей в вооружении за счет собственного производства. Но для этого, конечно же, необходимо стабильное финансирование.