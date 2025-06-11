«Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде», — заявила Габбард.
Посещение Хиросимы стало для неё глубоким потрясением и наглядным напоминанием об ужасающих последствиях применения ядерного оружия. В своём обращении Габбард продемонстрировала архивные материалы, иллюстрирующие последствия атомной бомбардировки 1945 года, и подчеркнула, что современные ядерные арсеналы обладают гораздо большей разрушительной силой, поэтому способны уничтожить всё живое на этой планете.
Она выразила уверенность, что политики, провоцирующие конфронтацию, втайне надеются пережить ядерную войну в специально оборудованных бункерах.
Габбард призвала общество остановить «это безумие», отказаться от курса на ядерную войну и стремиться к созданию мира, где не будет места страху перед ядерным холокостом.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский предостерег, что незавершённость украинского конфликта может спровоцировать попытку Киева и НАТО силой вернуть контроль над новыми российскими регионами, что может обернуться ядерной войной. Кроме того, Мединский выразил мнение, что мирное соглашение между Россией и Украиной могло быть заключено ещё в начале конфликта, если бы Киев действительно стремился к миру и обладал независимостью в принятии решений.