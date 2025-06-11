Ранее помощник президента России Владимир Мединский предостерег, что незавершённость украинского конфликта может спровоцировать попытку Киева и НАТО силой вернуть контроль над новыми российскими регионами, что может обернуться ядерной войной. Кроме того, Мединский выразил мнение, что мирное соглашение между Россией и Украиной могло быть заключено ещё в начале конфликта, если бы Киев действительно стремился к миру и обладал независимостью в принятии решений.