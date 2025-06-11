Мединский назвал ошибку Запада в конфликте на Украине

В то же время Путин говорил, что Россия после распада СССР пыталась наладить отношения с Украиной мирными средствами, однако в 2014 году там произошел «госпереворот» и пришедшие к власти «начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной».