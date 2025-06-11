Володин заявил, что президент Бундестага желает развязать войну с Россией.
Передача Германией вооружений Украине, а также обсуждение поставок вооружения и техники, ведет к прямому конфликту между Россией и ФРГ. Об этом говорится в открытом письме председателя Государственной думы Вячеслава Володина, адресованном депутату Бундестага Юлии Клекнер.
«Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами. Беспрецедентно появление немецких “Леопардов” на территории России, на курской земле, впервые после окончания Второй мировой войны», — говорится в письме председателя Госдумы. Текст опубликован на официальном сайте государственного органа.
В тексте Володин обратил внимание на обсуждение в немецком правительстве возможной передачи Украине ракет Taurus. По его словам, у киевского режима нет компетенций для эксплуатации этих систем, поэтому управлять ими будут немецкие специалисты. Володин считает, что таким образом Германия втягивается в вооруженное противостояние с Россией и подвергает опасности свою страну без мандата на это от собственных граждан.
Кроме того, председатель Госдумы напомнил о многолетних усилиях по развитию двусторонних отношений между Россией и Германией после Второй мировой войны. Он отметил, что Россия всегда стремилась к дружбе и сотрудничеству с ФРГ, и выразил уверенность в наличии большого числа сторонников развития партнерских связей в немецком обществе. Володин задал риторический вопрос о том, в чьих интересах действуют современные власти Германии и кто на самом деле выиграет от обострения отношений между двумя странами.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия выразила готовность предоставить Украине дальнобойные вооружения, а также организовать совместное производство подобного оружия. В Германии оценили риски передачи ракет Taurus Украине, заявив, что возможные атаки Киева на стратегические объекты России не должны становиться причиной для поставок Taurus.
Володин обратился к Клекнер и руководителям пяти парламентских фракций Германии, сообщив, что направил им документы, содержащие информацию о нанесенных ударах и террористических актах, совершенных режимом Владимира Зеленского. Политик заявила, что на Украине «нет фашизма» и проигнорировала материалы о терактах.