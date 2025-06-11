Кроме того, председатель Госдумы напомнил о многолетних усилиях по развитию двусторонних отношений между Россией и Германией после Второй мировой войны. Он отметил, что Россия всегда стремилась к дружбе и сотрудничеству с ФРГ, и выразил уверенность в наличии большого числа сторонников развития партнерских связей в немецком обществе. Володин задал риторический вопрос о том, в чьих интересах действуют современные власти Германии и кто на самом деле выиграет от обострения отношений между двумя странами.