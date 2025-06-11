Рябков: атака ВСУ на аэродромы не повлияла на ядерный потенциал России

Масштабы последствий этих инцидентов преувеличиваются.
Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы не оказала существенного влияния на потенциал ядерного сдерживания России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны налетели на аэродромы в пяти регионах России: карта атак БПЛА за 1 июня.
«Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба», — сказал Рябков, передает РИА Новости. По его словам, масштабы последствий этих инцидентов преувеличиваются, и стратегические возможности страны остаются на прежнем уровне.
Рябков отметил, что техника, пострадавшая в результате нападения, может быть восстановлена. Кроме того, не вся поврежденная авиация относится к платформам, учитываемым по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это означает, что основной ядерный арсенал России не был затронут.
Несмотря на приостановку участия России в договоре СНВ в 2023 году, Рябков подчеркнул, что определенные виды вооружения продолжают классифицироваться как стратегическая авиация. Однако не все системы, попавшие под удар, относятся к стратегическим бомбардировщикам или тяжелым бомбардировщикам согласно положениям договора.
Напомним, 1 июня ВСУ предприняли попытку атаковать военные аэродромы, расположенные на территории России. Целями ударов стали объекты, находящиеся в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.