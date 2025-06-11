Рябков: атака ВСУ на аэродромы не повлияла на ядерный потенциал России

Рябков отметил, что техника, пострадавшая в результате нападения, может быть восстановлена. Кроме того, не вся поврежденная авиация относится к платформам, учитываемым по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это означает, что основной ядерный арсенал России не был затронут.