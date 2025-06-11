Мединский предупредил Украину о последствиях затягивания переговоров

Ранее в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по формуле «всех на всех», а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — минимум 1000 человек.