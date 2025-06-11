Позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведет лишь к большим территориальным потерям для бывшей советской республики, заявил в интервью The Wall Street Journal помощник Президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран, мы будем вынуждены отвечать», — поделился подробностями он.
Мединский указал на то, что Российская Федерация готова к длительному противостоянию, и привел в пример Северную войну со Швецией, которая продлилась 21 год.
До этого посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что на любые провокации украинской стороны, в том числе ракетные угрозы, со стороны Москвы последует неминуемый и решительный ответ.
Ранее в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по формуле «всех на всех», а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — минимум 1000 человек.
Кроме того, Российская Федерация в одностороннем порядке планировала передать Киеву 6000 тел солдат ВСУ, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
7 июня Минобороны РФ проинформировало, что передача тел не состоялась. Глава российской делегации Владимир Мединский призвал Украину четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Киев забрать тела 6000 солдат и офицеров вооруженных сил бывшей советской республики, чтобы семьи могли по-человечески их похоронить.