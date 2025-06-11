Татьяна Черных назначена новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края

Министерство здравоохранения Красноярского края объявило о назначении нового заместителя министра.
Татьяна Черных, ранее занимавшая должность главного врача КГБУЗ «КМБ № 2» с 2010 года, приступила к своим обязанностям. Соответствующий документ был опубликован на сайте министерства 28 мая.
Татьяна Черных обладает высшей квалификационной категорией в области «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также действующими сертификатами по указанным специальностям и аккредитацией в кардиологии.
На данный момент у министра здравоохранения Наталии Говорушкиной три заместителя: Юлия Белоусова, Оксана Афанасьева и Татьяна Черных. В новой роли Черных будет курировать шесть отделов: общего, лицензирования, ведомственного контроля, управления кадрами и профессиональной подготовки, цифровой трансформации и проектной деятельности, а также управления материально-техническими ресурсами.
Напомним, что пост заместителя министра ранее покинул Сергей Евминенко.