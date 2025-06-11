Татьяна Черных назначена новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края

На данный момент у министра здравоохранения Наталии Говорушкиной три заместителя: Юлия Белоусова, Оксана Афанасьева и Татьяна Черных. В новой роли Черных будет курировать шесть отделов: общего, лицензирования, ведомственного контроля, управления кадрами и профессиональной подготовки, цифровой трансформации и проектной деятельности, а также управления материально-техническими ресурсами.