Словакия — один из основных партнёров Казахстана в ЕС — Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает BAQ.KZ.
«Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как Президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях», — сказал Глава государства.
«Ваше Превосходительство, г-н Президент, большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными», — отметил Премьер-министр Словакии.