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Экс-чиновники расскажут Конгрессу о психическом здоровье Байдена

В Конгресс США для дачи показаний вызвали четверых сотрудников администрации экс-президента США Джо Байдена. Они под присягой расскажут о поведении и состоянии здоровья политика в рамках расследования о его психологическом состоянии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бывших чиновников допросят на заседании комитета по надзору Палаты представителей Конгресса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Axios. Имена высокопоставленных членов команды Байдена, которые согласились дать показания, известны.

В Конгресс пригласят директора Совета по внутренней политике при Байдене Ниру Танден. Также в Палате представителей выступит Энтони Бернал — старший советник бывшей первой леди Джилл Байден, Эшли Уильямс, который занимал пост специального помощника президента, и Энни Томазини — заместитель главы администрации Белого дома.

Личный врач Байдена Кевин О'Коннор ранее отказался добровольно участвовать в расследовании о психологическом состоянии экс-президента и своего пациента. Чтобы медик ответил на вопросы следствия, его вызвали в суд.

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса также намерен допросить бывшего руководителя администрации Байдена Рона Клейна, старших советников Байдена Аниту Банн и Майка Донилона. В список тех, кого обяжут рассказать о здоровье бывшего президента, также включили заместителя начальника аппарата администрации Брюса Рида и советника Стива Рикетти.

Оценку психологического состояния Джо Байдена в период президентства в США проводят после того, как стало известно о случаях злоупотребления подписями президента его помощниками для утаивания снижения когнитивных способностей политика. Чиновники якобы использовали авторучку, чтобы самостоятельно, без участия президента, подписывать указы и распоряжения.

Действующий президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает юристам провести ревизию всех документов, подписанных Байденом.

Юридическая служба, сотрудники министерства юстиции и служащие других ведомств по поручению Трампа инициировали расследование, в ходе которого должны подтвердить или опровергнуть информацию о том, вступали ли подчиненные Байдена в сговор, чтобы «ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно осуществлять полномочия и обязанности президента».

Байден отреагировал на обвинения Трампа и назвал его выпады против себя «ложными». Экс-президент заявил, что самостоятельно «принимал решения» в период нахождения на посту лидера страны. Он подчеркнул, что все заключения о том, что это делал кто-то другой, он считает «нелепыми».