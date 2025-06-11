Экс-чиновники расскажут Конгрессу о психическом здоровье Байдена

Байден отреагировал на обвинения Трампа и назвал его выпады против себя «ложными». Экс-президент заявил, что самостоятельно «принимал решения» в период нахождения на посту лидера страны. Он подчеркнул, что все заключения о том, что это делал кто-то другой, он считает «нелепыми».