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Маск сожалеет о некоторых сообщениях про Трампа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений про президента США Дональда Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и завил, что они зашли слишком далеко.

Источник: Reuters

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.

На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также призвал «убить законопроект». Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.