Режим ЧП в экономике снова вводится в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — Sputnik. В Приднестровье возобновляется режим Чрезвычайного положения в экономике.
Его ввели ровно полгода назад, 11 декабря 2024 года, в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим продлевали пять раз, до 8 июня нынешнего года, когда он прекратил своё действие.
Верховный совет Приднестровья на заседании в среду снова ввёл ЧП в связи с продолжающимися сложностями в экономике и энергетике. Режим продлится 30 суток, начиная с 11 июня.
Накануне лидер Приднестровья Вадим Красносельский отмечал, что положение в энергетической системе региона остается шатким, в регионе вынуждены экономить, чтобы не допустить энергокризиса.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору иностранная компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки. Данный объем рассчитан для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.