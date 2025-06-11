В Иркутске наградили мужчин, сбивавших БПЛА в Среднем

Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Трое награждённых — старшие лейтенанты полиции участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин. Они получили сообщение о том, что из фуры вылетают БПЛА и выехали на место. Оперативники забрались на крышу и стали сбивать дроны.
Также в операции участвовал военнослужащий Алексей. Он с супругой ехал по личным делам, увидел, как мужчины не дают взлетать беспилотникам, и побежал на помощь.
К счастью, все мужчины успели отбежать, когда взорвалась фура. Никто не пострадал.
Все герои получили благодарности и именные часы.