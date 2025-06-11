В Иркутске наградили мужчин, сбивавших БПЛА в Среднем

Трое награждённых — старшие лейтенанты полиции участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин. Они получили сообщение о том, что из фуры вылетают БПЛА и выехали на место. Оперативники забрались на крышу и стали сбивать дроны.