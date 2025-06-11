Сергей Рябков заявил, что обстрел российских авиабаз продемонстрировал полное пренебрежение нормами. Причем не только со стороны киевского режима, который уже давно перешел все допустимые границы. Дипломат отметил, что ответственность лежит не только на Украине — другие государства также сыграли свою роль, предоставив технологии для наведения на цели, программирования полетов и управления операцией в реальном времени.