Рябков сообщил, что техника, получившая повреждения, может быть восстановлена. Кроме того, «она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по ДСНВ». Замглавы МИД уточнил, что хотя Россия приостановила действие договора, некоторые виды вооружений и техники, классифицируемые этим соглашением, по-прежнему могут считаться элементами стратегической авиации.
«Другие системы не относятся к разряду тяжелых бомбардировщиков по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло», — цитирует «Интерфакс» замглавы МИД РФ.
Сергей Рябков заявил, что обстрел российских авиабаз продемонстрировал полное пренебрежение нормами. Причем не только со стороны киевского режима, который уже давно перешел все допустимые границы. Дипломат отметил, что ответственность лежит не только на Украине — другие государства также сыграли свою роль, предоставив технологии для наведения на цели, программирования полетов и управления операцией в реальном времени.
Рябков добавил, что эти страны сознательно испытывают терпение России и покушаются на основы ядерного сдерживания, не просто потакая Киеву, но и снабжая его важной информацией.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отсутствие реакции Вашингтона и Лондона на требования прекратить подобную практику и дать оценку произошедшему фактически означает признание их соучастия в произошедшем. И подобные случаи в будущем могут привести к эскалации между ядерными державами.