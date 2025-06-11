На заседании Госсовета в Татарстане избрали новых мировых судей

Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов в своем выступлении подчеркнул, что представленные кандидаты полностью соответствуют высоким профессиональным требованиям, предъявляемым к судьям. Комитет по законности и правопорядку Госсовета РТ также не выявил каких-либо обстоятельств, препятствующих их избранию.