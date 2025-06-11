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На заседании Госсовета в Татарстане избрали новых мировых судей

На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избрали нового мирового судью судебного участка № 14 по Советскому району Казани. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дианы Нуриевой.

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Также парламентарии утвердили временное назначение Светланы Щучкиной исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № 8 по Нижнекамскому району сроком на один год.

Обе кандидатуры были представлены Верховным судом Республики Татарстан и прошли все необходимые проверки в соответствии с требованиями федерального и республиканского законодательства.

Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов в своем выступлении подчеркнул, что представленные кандидаты полностью соответствуют высоким профессиональным требованиям, предъявляемым к судьям. Комитет по законности и правопорядку Госсовета РТ также не выявил каких-либо обстоятельств, препятствующих их избранию.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поздравил новых судей с доверием, оказанным им, и пожелал успехов в профессиональной деятельности. Официальное вступление в должность состоится после завершения всех необходимых формальных процедур.