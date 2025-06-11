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В Самаре представили нового руководителя областного Следкома Павла Олейникова

Губернатор 63-го региона Вячеслав Федорищев сообщил о назначении генерал-майора юстиции днем 11 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: МК.RU Самара

Губернатор 63-го региона Вячеслав Федорищев сообщил о назначении генерал-майора юстиции днем 11 июня.

Глава Самарской области подчеркнул: особенно важна совместная работа по вопросам защиты прав военнослужащих и их близких, борьбы с коррупцией, экстремизмом и фейками о российской армии.

Также подчеркнул, что необходимо и дальше контролировать исполнение нацпроектов.

«Правительство Самарской области открыто к тесному сотрудничеству с правоохранителями. Навести порядок в регионе — наша общая задача. Убежден, под руководством Павла Михайловича коллектив следственного управления продолжит работать слаженно и результативно», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

А на днях глава губернии провел прием граждан. С жителями обсудил ремонт детского сада и водоснабжение частного дома.

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