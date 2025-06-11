«Отдали свои жизни»: Роберт Фицо поблагодарил Казахстан за освобождение Словакии

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.
«Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств — членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе правительства страны. Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате», — сказал президент.
Приоритетное внимание, по мнению главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 млн долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.
Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.
Роберт Фицо выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием, оказанный ему и словацкой делегации на казахской земле.
«От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944 — 1945 годах. Около миллиона солдат из вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тыс. советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена. Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру», — заявил Премьер-министр.
В ходе переговоров с участием делегаций двух стран была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.