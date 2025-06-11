Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отдали свои жизни»: Роберт Фицо поблагодарил Казахстан за освобождение Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым поблагодарил Казахстан за освобождение страны в 1944—1945 годах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как создавалась новая Россия
Источник: Акорда

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

«Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств — членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе правительства страны. Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате», — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Он подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 млн долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.

Роберт Фицо выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием, оказанный ему и словацкой делегации на казахской земле.

«От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944 — 1945 годах. Около миллиона солдат из вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тыс. советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена. Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру», — заявил Премьер-министр.

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.