«Отдали свои жизни»: Роберт Фицо поблагодарил Казахстан за освобождение Словакии

«От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944 — 1945 годах. Около миллиона солдат из вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тыс. советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена. Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру», — заявил Премьер-министр.