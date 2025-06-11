Парламенты Беларуси и Ливана подпишут меморандум о взаимопонимании

В эти дни вице-спикер в составе правительственной делегации находится с визитом в Бейруте. В ходе разговора со спикером Парламента Ливана было отмечено, что в нашей стране придают большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Ливаном, который является одним из важных партнеров Беларуси на Ближнем Востоке.
Мы заинтересованы в расширении политических, экономических и гуманитарных связей между Минском и Бейрутом, что отвечает интересам народов обоих государств. Белорусские депутаты привержены укреплению связей с Ливаном на таких площадках, как Межпарламентский союз, и на двусторонней основе.
Для активизации межпарламентского взаимодействия заместитель председателя Палаты представителей предложил рассмотреть вопрос о подписании меморандума о взаимопонимании между парламентами обеих стран и возобновить работу депутатских групп дружбы.
«Мы договорились о проработке правовых основ нашего взаимодействия. В частности, разговор шел о том, чтобы подготовить и в дальнейшем заключить меморандум о взаимопонимании. Это как дорожная карта: как в дальнейшем наш депутатский корпус и депутатский корпус парламента Ливанской Республики будет строить взаимоотношения, позволяющие усилить взаимодействие в экономике и других сферах», — подчеркнул Вадим Ипатов.
Говоря о значительном потенциале для успешного развития торгово-экономического сотрудничества, вице-спикер пригласил ливанских бизнесменов к участию в крупных международных выставочных и конгрессных мероприятиях в нашей стране.
В завершение встречи председателю Палаты депутатов Ливанской Республики Набиху Берри передано приглашение посетить Беларусь во главе парламентской делегации с официальным визитом.