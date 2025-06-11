Парламенты Беларуси и Ливана подпишут меморандум о взаимопонимании

«Мы договорились о проработке правовых основ нашего взаимодействия. В частности, разговор шел о том, чтобы подготовить и в дальнейшем заключить меморандум о взаимопонимании. Это как дорожная карта: как в дальнейшем наш депутатский корпус и депутатский корпус парламента Ливанской Республики будет строить взаимоотношения, позволяющие усилить взаимодействие в экономике и других сферах», — подчеркнул Вадим Ипатов.