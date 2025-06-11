Spiegel назвал два препятствия для санкций против России

По данным Spiegel, работе стратегии фон дер Ляйен и Мерца мешают два препятствия. С одной стороны, они должны убедить Трампа согласиться не только с ограничением цен на нефть, но и с планом «сокрушительных» санкций против России сенатора-республиканца Линдси Грэма. Документ предлагает пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Однако надежды на это «не слишком велики», к тому же Трамп может ввести санкции и против Украины.