Президент Румынии рассказал, чего ждет от парламентских выборов в Молдове

Это правда, как госпожа президент, так и партия PAS во втором туре, очень многие граждане Молдовы, граждане Румынии, голосовали необязательно за меня, но за предсказуемое прозападное движение Румынии и очевидно, что я, как президент Румынии, заинтересован в Республике Молдова, заинтересован в безопасности зоны, где мы живём, включая безопасность Румынии из этой перспективы, я хотел бы очень сильно, чтобы прозападное, проевропейское направление победили в Молдове.