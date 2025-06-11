Президент Румынии рассказал, чего ждет от парламентских выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. На очередных парламентских выборах в Молдове новоизбранный румынский президент готов «вернуть долг» своей молдавской коллеге Майе Санду, об этом Никушор Дан заявил на пресс-конференции в Кишиневе, где находился с официальным визитом.
Под «долгом» имелась в виду поддержка, оказанная Санду (также являющейся гражданкой Румынии) посредством мобилизации имеющих румынские паспорта граждан Молдовы, в том числе представителей власти, на голосовании во втором туре президентских выборов в Румынии, по итогам которых Дан получил кресло.
Это правда, как госпожа президент, так и партия PAS во втором туре, очень многие граждане Молдовы, граждане Румынии, голосовали необязательно за меня, но за предсказуемое прозападное движение Румынии и очевидно, что я, как президент Румынии, заинтересован в Республике Молдова, заинтересован в безопасности зоны, где мы живём, включая безопасность Румынии из этой перспективы, я хотел бы очень сильно, чтобы прозападное, проевропейское направление победили в Молдове.
Заявление румынского лидера прокомментировал депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, по его словам, Румыния открыто объявила, что вмешается во внутренние дела Молдовы для сохранения режима президента Майи Санду.
Из «благодарности» за помощь в избрании Никушора Дана, говорит Сафонов, Румыния будет массированно вмешиваться в парламентские выборы в Молдове. А значит, вероятность фальсификаций в пользу PAS на предстоящих парламентских выборах в Молдове возрастает многократно.
«Известно, что режим президента Майи Санду автобусами возил людей для голосования за Дана Никушора. Команда оппозиционера-сувераниста Джеордже Симиона прямо обвинила власти Молдовы во вмешательстве во внутренние дела Румынии. Понятно, Санду и ее окружение не посмели бы и пальцем пошевелить в сторону Бухареста, если бы не последовала установка Брюсселя, Парижа и Лондона», — отметил политик.
Между тем, контркандидат Дана во втором туре выборов, Джордже Симион, призвал молдавскую диаспору голосовать против Санду и PAS.
«Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга Эммануэля Макрона и Никушора Дана, также потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тысяч голосов, чтобы Майя Санду перестала побеждать», — заявил Симион.
Для проведения президентских выборов в Румынии в Республике Молдова было открыто 64 избирательных участка.