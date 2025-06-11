Министр молодежи Татарстана не поддержал выплаты беременным школьницам

Об этом он заявил на заседании Государственного Совета республики, отвечая на вопрос депутата Николая Атласова.
Парламентарий поинтересовался мнением министра относительно дополнительной финансовой поддержки, которую некоторые субъекты РФ предоставляют беременным школьницам — в частности, в виде единовременных выплат в размере 100−150 тысяч рублей.
Мое личное мнение — отрицательное.
Ранее сообщалось, что в Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности. Эта мера предусмотрена в рамках региональной программы финансовой поддержки, изменения к которой утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.