Министр молодежи Татарстана не поддержал выплаты беременным школьницам

Ранее сообщалось, что в Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности. Эта мера предусмотрена в рамках региональной программы финансовой поддержки, изменения к которой утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.