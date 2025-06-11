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Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую госдепартаменту, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренный внутренний документ.

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Источник: AP 2024

«В полученной Guardian телеграмме госдепартамента госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно госдепартаменту», — пишет издание.

Ожидается, что этот процесс будет завершен к 30 сентября и затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.

USAID 24 февраля официально объявило, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.