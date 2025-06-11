В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Суд Кишинева 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Домашний арест Гуцул истекает 13 июня.