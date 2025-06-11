В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Сторонники оппозиции и главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания районного суда сектора Чеканы в Кишиневе, где рассматривается ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста политика еще на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Суд Кишинева 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Домашний арест Гуцул истекает 13 июня.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам ранее сообщила РИА Новости, что за три месяца заключения прокуроры ни разу не проводили процессуальных действий с участием подзащитной. По словам защиты, несмотря на заявления обвинения о наличии свидетелей и подложных документов, не проводятся очные ставки и экспертизы подписей.
Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на оппозицию в Молдавии. Власти страны заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.