Около 5 млрд тенге планируют сэкономить за счет амнистии в Казахстане

«Поскольку амнистия будет распространятся на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты», — заявил мажилисмен.