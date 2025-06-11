Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 5 млрд тенге планируют сэкономить за счет амнистии в Казахстане

Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса 11 июня 2025 года рассказал, сколько может сэкономить бюджет за счет амнистии в связи с тридцатилетием Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Как создавалась новая Россия
Источник: Zakon.kz

Куспан сообщил, что в бюджете на 2025 год ежедневно на каждого осужденного предусмотрено 2900 тенге.

«Поскольку амнистия будет распространятся на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты», — заявил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 июня 2025 года, депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан». Документ направлен на рассмотрение Сената.