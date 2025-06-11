Около 5 млрд тенге планируют сэкономить за счет амнистии в Казахстане

Куспан сообщил, что в бюджете на 2025 год ежедневно на каждого осужденного предусмотрено 2900 тенге.
«Поскольку амнистия будет распространятся на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты», — заявил мажилисмен.
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 июня 2025 года, депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан». Документ направлен на рассмотрение Сената.