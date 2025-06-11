Сеул приостановил вещание через громкоговорители на границе с КНДР

По информации издания, решение продиктовано стремлением нового правительства улучшить отношения с КНДР. Приостановка трансляций из громкоговорителей является частью «усилий, направленных на выполнение обещания о восстановлении межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Yonhap сообщает, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее пообещал приостановить трансляции через громкоговорители и распространение листовок, направленных против Пхеньяна. Главной целью этих действий южнокорейский лидер называл улучшение отношений между двумя странами.