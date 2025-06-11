Сеул приостановил вещание через громкоговорители на границе с КНДР

По информации издания, решение продиктовано стремлением нового правительства улучшить отношения с КНДР. Приостановка трансляций из громкоговорителей является частью «усилий, направленных на выполнение обещания о восстановлении межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Yonhap сообщает , что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее пообещал приостановить трансляции через громкоговорители и распространение листовок, направленных против Пхеньяна. Главной целью этих действий южнокорейский лидер называл улучшение отношений между двумя странами.

Президентские выборы, прошедшие 3 июня в Южной Корее, завершились победой Ли Джэ Мёна — 61-летнего кандидата от демократической партии «Тобуро». Он набрал около 52% голосов. Отмечалось, что во внешней политике Ли может занять более умеренную позицию по отношению к Северной Корее, стремясь восстановить связи как в политической, так и в военной сферах.