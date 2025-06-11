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Сеул приостановил вещание через громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея приостановила работу приграничных громкоговорителей, через которые транслировались программы, критикующие правительство Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По информации издания, решение продиктовано стремлением нового правительства улучшить отношения с КНДР. Приостановка трансляций из громкоговорителей является частью «усилий, направленных на выполнение обещания о восстановлении межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Yonhap сообщает, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее пообещал приостановить трансляции через громкоговорители и распространение листовок, направленных против Пхеньяна. Главной целью этих действий южнокорейский лидер называл улучшение отношений между двумя странами.

Президентские выборы, прошедшие 3 июня в Южной Корее, завершились победой Ли Джэ Мёна — 61-летнего кандидата от демократической партии «Тобуро». Он набрал около 52% голосов. Отмечалось, что во внешней политике Ли может занять более умеренную позицию по отношению к Северной Корее, стремясь восстановить связи как в политической, так и в военной сферах.