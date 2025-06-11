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Слюсарь передал росгвардейцам новые внедорожники для защиты неба на Дону

Ростовская область, 11 июня 2025. DON24.RU. Глава региона Юрий Слюсарь передал внедорожники подразделениям Росгвардии для защиты неба над Ростовской областью. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

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Источник: Don24.ru

Переданные автомобили УАЗ предназначены для использования мобильными огневыми группами. В комплект идет модификация — турельная установка для крепления антидроновых пулеметов. Технику приобрели за счет областного бюджета.

«Благодарю бойцов за службу. Поддерживать наших защитников продолжим — будем укреплять материально-техническую базу и создавать комфортные условия для правоохранителей и их семей», — отметил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Параллельно прошла церемония принятия присяги полицейскими, росгвардейцами, судебными приставами, таможенниками и сотрудниками МЧС.

«Ростовская область — большой, динамично развивающийся регион, но его стабильность и правопорядок теперь зависят от ваших умелых и профессиональных действий. Я очень надеюсь, что вы сможете перенять эстафету от ваших опытных старших товарищей и коллег», — обратился врио губернатора к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что Юрий Слюсарь поручил направить технику в Зерноградский район для борьбы с пожарами.