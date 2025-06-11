Слюсарь передал росгвардейцам новые внедорожники для защиты неба на Дону

«Ростовская область — большой, динамично развивающийся регион, но его стабильность и правопорядок теперь зависят от ваших умелых и профессиональных действий. Я очень надеюсь, что вы сможете перенять эстафету от ваших опытных старших товарищей и коллег», — обратился врио губернатора к правоохранителям.