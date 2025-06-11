Слюсарь передал росгвардейцам новые внедорожники для защиты неба на Дону

Переданные автомобили УАЗ предназначены для использования мобильными огневыми группами. В комплект идет модификация — турельная установка для крепления антидроновых пулеметов. Технику приобрели за счет областного бюджета.
«Благодарю бойцов за службу. Поддерживать наших защитников продолжим — будем укреплять материально-техническую базу и создавать комфортные условия для правоохранителей и их семей», — отметил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Параллельно прошла церемония принятия присяги полицейскими, росгвардейцами, судебными приставами, таможенниками и сотрудниками МЧС.
«Ростовская область — большой, динамично развивающийся регион, но его стабильность и правопорядок теперь зависят от ваших умелых и профессиональных действий. Я очень надеюсь, что вы сможете перенять эстафету от ваших опытных старших товарищей и коллег», — обратился врио губернатора к правоохранителям.
Ранее сообщалось, что Юрий Слюсарь поручил направить технику в Зерноградский район для борьбы с пожарами.