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Захарова: Россия рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию

РФ внимательно рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию, обращение доводится до компетентных инстанций, заявила ТАСС Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

РФ доведет до Узбекистана в установленном порядке полученную объективную информацию, отметила она.

Захарова в комментарии подчеркнула, что РФ и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства.