Захарова: Россия рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию

РФ доведет до Узбекистана в установленном порядке полученную объективную информацию, отметила она.
Захарова в комментарии подчеркнула, что РФ и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства.
РФ внимательно рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию, обращение доводится до компетентных инстанций, заявила ТАСС Захарова.
РФ доведет до Узбекистана в установленном порядке полученную объективную информацию, отметила она.
Захарова в комментарии подчеркнула, что РФ и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства.