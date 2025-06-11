ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. В Узбекистане откроют торговое представительство Азербайджана. Об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.
«Это будет шестое торгпредство Азербайджана за рубежом. Рассчитываем, что оно придаст дополнительный импульс нашим отношениям», — уточнил замминистра.
На инвестфоруме в Ташкенте рассказали о механизме, который позволит нарастить объемы торговли между Узбекистаном и Азербайджаном.
По словам заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева, это создание электронной торговой платформы для заключения контрактов в форматах b2b и b2c между экспортерами двух стран.
«Пакет текущих договоренностей о совместных проектах превышает 2,2 млрд долларов», — добавил Тешабаев.
Товарооборот Ташкента с Азербайджаном составляет порядка $150 млн. Об этом на инвестфоруме рассказал замхокима Ташкента Шароф Рахманов. Он также добавил, что в столице Узбекистана работают более 200 предприятий с участием азербайджанского капитала.
«Особую сферу сотрудничества представляет туризм. Ежегодно Ташкент посещают порядка 10 тыс. азербайджанских туристов. Примерно столько же едут в Азербайджан», — отметил замхокима.
По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном превысил $253 млн. Такие данные озвучили в ходе сессии, посвященной перспективам сотрудничества двух стран.
За последние 5 лет объем взаимной торговли между республиками увеличился более чем в 2 раза. В 2021 году этот показатель составлял почти $119 млн.