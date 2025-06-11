В Узбекистане откроют торговое представительство Азербайджана

Товарооборот Ташкента с Азербайджаном составляет порядка $150 млн. Об этом на инвестфоруме рассказал замхокима Ташкента Шароф Рахманов. Он также добавил, что в столице Узбекистана работают более 200 предприятий с участием азербайджанского капитала.