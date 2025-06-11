Открытое письмо политика в адрес госпожи Клекнер опубликовано на сайте Госдумы.
В своем обращении российский политик обратил внимание на то, что отношения между Москвой и Берлином ухудшаются. Одна из причин — использование немецкой военной техники и снарядов против мирных граждан на территории РФ, в том числе Курской области.
Володин акцентировал внимание на том, что германские танки «Леопард» зашли на российскую землю впервые после окончания Второй мировой войны.
Председатель Госдумы напомнил, что правительство ФРГ открыто обсуждают планы по передаче Украине крылатых ракет Taurus, невзирая на то, что военные ВСУ не могут использовать их самостоятельно.
«По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры», — подчеркнул глава парламента. Он добавил, что таким образом власти ФРГ вновь способствуют возникновению вооруженного конфликта между Россией и Германией.
«У Вас есть на это мандат от немецкого народа? От Ваших избирателей?», — поинтересовался Володин у главы Бундестага.
Он напомнил, что на протяжении длительного времени после окончания Второй мировой войны Москва и Берлин старались выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Володин подчеркнул, что Россия не сделала ни одного шага против интересов Германии, но правительство и парламент Юлии Клекнер, вероятно, стремится к новым конфликтам. «И кто выиграет от этого? Германия выиграет? Задайте себе этот вопрос еще раз», — обратился к главе парламента председатель Госдумы.
Ранее Володин направил в Бундестаг письмо с документальными подтверждениями терактов в отношении мирных граждан, которые совершались киевским режимом. Клекнер ответила, что в Киеве нет фашистского режима, а также обвинила Кремль в корректировке истории Второй мировой войны и «устрашении» немецких политиков.