Володин раскрыл причину возможного конфликта Германии и РФ

Он напомнил, что на протяжении длительного времени после окончания Второй мировой войны Москва и Берлин старались выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Володин подчеркнул, что Россия не сделала ни одного шага против интересов Германии, но правительство и парламент Юлии Клекнер, вероятно, стремится к новым конфликтам. «И кто выиграет от этого? Германия выиграет? Задайте себе этот вопрос еще раз», — обратился к главе парламента председатель Госдумы.