Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер назвал судьбой возвращение в Свердловскую область

Возвращение в Свердловскую область — это судьба. Об этом заявил врио губернатора региона Денис Паслер в интервью телеканалу «ОТВ».

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Судьба у каждого есть. И свое предназначение, и своя роль, и этапы отмерены у каждого, — сказал Денис Паслер. — Мне кажется, это так».

В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

До этого Денис Паслер на встрече с главой государства принял предложение о назначении врио губернатора Свердловской области и поблагодарил за оказанное доверие.

«Возврат в Свердловскую область. Это что? Судьба! И я в нее, безусловно, верю», — сказал Денис Паслер.

«МК-Урал» ранее писал, что Денис Паслер перед вступлением в должность съездил в родной Североуральск и сходил в лес.

«Домой едешь всегда с другими настроением, эмоциями. А дома статуса нет. Для мамы ты всегда остаешься ребенком. Вопрос не про статус: про дом, про семью, про родителей, про эти эмоции», — сказал Денис Паслер.