Денис Паслер назвал судьбой возвращение в Свердловскую область

«Судьба у каждого есть. И свое предназначение, и своя роль, и этапы отмерены у каждого, — сказал Денис Паслер. — Мне кажется, это так».
В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
До этого Денис Паслер на встрече с главой государства принял предложение о назначении врио губернатора Свердловской области и поблагодарил за оказанное доверие.
«Возврат в Свердловскую область. Это что? Судьба! И я в нее, безусловно, верю», — сказал Денис Паслер.
«МК-Урал» ранее писал, что Денис Паслер перед вступлением в должность съездил в родной Североуральск и сходил в лес.
«Домой едешь всегда с другими настроением, эмоциями. А дома статуса нет. Для мамы ты всегда остаешься ребенком. Вопрос не про статус: про дом, про семью, про родителей, про эти эмоции», — сказал Денис Паслер.