Денис Паслер: «Надеюсь, мои дети смогут уделять мне больше времени, чем я им»

«Любой родитель хочет видеть, чтобы у детей все было хорошо, — сказал Денис Паслер. — Нужно вырастить полезных обществу, востребованных, нужных, самореализованных, счастливых, здоровых детей. Это общегосударственная задача и цель».
Денис Паслер отметил, что должен своей семье и этот долг не вернуть никогда. Он хотел бы больше проводить времени с родными.
«Но такова жизнь. Я всегда с огромным удовольствием общаюсь со своей семьей. Достаточно ли я сделал или нет — покажет время, — сказал Денис Паслер. — Очень надеюсь, что мои дети смогут мне больше времени уделять в будущем, чем я им сейчас».
Ранее «МК-Урал» писал, что Денис Паслер постоянно ездит в свой родной город.
«Домой едешь всегда с другими настроением, эмоциями. А дома статуса нет. Для мамы ты всегда остаешься ребенком. Вопрос не про статус: про дом, про семью, про родителей, про эти эмоции», — сказал Денис Паслер.