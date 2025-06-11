Денис Паслер: «Надеюсь, мои дети смогут уделять мне больше времени, чем я им»

«Но такова жизнь. Я всегда с огромным удовольствием общаюсь со своей семьей. Достаточно ли я сделал или нет — покажет время, — сказал Денис Паслер. — Очень надеюсь, что мои дети смогут мне больше времени уделять в будущем, чем я им сейчас».