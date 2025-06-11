Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер: «Надеюсь, мои дети смогут уделять мне больше времени, чем я им»

Дети должны быть успешными, здоровыми, востребованными, самореализованными. Об этом в интервью телеканалу «ОТВ» заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Как создавалась новая Россия

«Любой родитель хочет видеть, чтобы у детей все было хорошо, — сказал Денис Паслер. — Нужно вырастить полезных обществу, востребованных, нужных, самореализованных, счастливых, здоровых детей. Это общегосударственная задача и цель».

Денис Паслер отметил, что должен своей семье и этот долг не вернуть никогда. Он хотел бы больше проводить времени с родными.

«Но такова жизнь. Я всегда с огромным удовольствием общаюсь со своей семьей. Достаточно ли я сделал или нет — покажет время, — сказал Денис Паслер. — Очень надеюсь, что мои дети смогут мне больше времени уделять в будущем, чем я им сейчас».

Ранее «МК-Урал» писал, что Денис Паслер постоянно ездит в свой родной город.

«Домой едешь всегда с другими настроением, эмоциями. А дома статуса нет. Для мамы ты всегда остаешься ребенком. Вопрос не про статус: про дом, про семью, про родителей, про эти эмоции», — сказал Денис Паслер.