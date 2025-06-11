Алексей Текслер: Мы строим Южный Урал будущего

Работая для страны, область не забывает и про своих жителей. Неизменно в центре всех задач, поставленных губернатором, остается человек. Улучшать жизнь южноуральцев помогают национальные проекты и региональные программы. Нет ни одной сферы, которой бы изменения не коснулись. За последние шесть лет активно строились и ремонтировались объекты здравоохранения, образования и культуры, закупался общественный транспорт, строились и чинились дороги, благоустраивались общественные пространства и дворы, расселялись ветхоаварийные дома. Работы по всем этим направлениям будут продолжаться и дальше. В 2025 году на реализацию нацпроектов в регионе потратят более 40 млрд рублей.