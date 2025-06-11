Алексей Текслер: Мы строим Южный Урал будущего

Крепкая экономика, огромное количество вводимого жилья, почти нулевой уровень безработицы, улучшаются дороги, растет доступность медицины и образования — этот список можно продолжать.
Кроме того, Челябинская область продолжает оставаться серьезным тылом для фронта — наши заводы куют Победу в зоне спецоперации, в то же время наращивая технологический суверенитет. Команда губернатора Алексея Текслера оперативно отвечает на вызовы времени, добиваясь внушительных результатов.
О том, чего именно удалось добиться за истекший год, глава региона рассказал в своем традиционном послании к депутатам Законодательного собрания. Внимание всей системы государственной власти в регионе было направлено на девять приоритетов развития области, которые были поддержаны жителями и озвучены губернатором. Это помощь фронту, индивидуальное развитие каждого человека и института семьи, технологическое развитие, подъем АПК, усиление образования, улучшение инфраструктуры, экологическая повестка и трансформация имиджа Челябинской области. Уже сегодня можно говорить о положительных результатах в каждом из них.
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Первой темой, озвученной губернатором, конечно, стала Победа, которую так ждет каждый из нас. Наши земляки отважно бьются в зоне спецоперации за независимость и свободу России, чувствуя огромную поддержку из родных мест. Южноуральцы активно собирают гуманитарную помощь, шьют спецодежду и маскировочные сети, наши врачи выезжают в освобожденные территории, наши строители помогают восстановить мирную жизнь в разрушенных врагом городах. Плечом к плечу мы продолжаем поддержку воинов в тылу.
Неустанно работают наши оборонные предприятия, которые, несмотря ни на какие сложности и санкции, четко выполняют оборонный заказ, своим трудом доказывая, что наши города — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс — по праву носят звание «Город трудовой доблести». И вся наша Челябинская область, я в этом глубоко убежден, — это регион трудовой доблести! Так было, так есть и так будет всегда.
Девизом Челябинской области продолжает оставаться «Своих не бросаем». Участники спецоперации и их семьи получают большую поддержку. Возвращаясь домой, каждый получает возможность полноценной реабилитации. Открываются медицинские отделения, постепенно создается соответствующая инфраструктура по всему региону, где ветеран военных действий может получить юридические, психологические и социальные услуги.
Меняется и подход к кадровым составам региона. Программа «Герои Южного Урала», запущенная губернатором, позволит ветеранам СВО, на деле доказавшим свою преданность стране, переобучиться и получить управляющие должности.
«Действующий в Челябинской области комплекс мер призван поддержать защитников Родины, чтобы в мирное время интегрировать их в трудовые процессы в регионе, предоставить достойные возможности для развития. Такие надежные кадры нужны сильной, независимой России. С опорой на наши принципы и ценности, на курс президента, на таких достойных сынов Отечества, с четким пониманием, что центральный смысл любого развития — это человек, Челябинская область двигается вперед — уверенно и успешно», — считает депутат Государственной Думы Владимир Павлов.
ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Работая для страны, область не забывает и про своих жителей. Неизменно в центре всех задач, поставленных губернатором, остается человек. Улучшать жизнь южноуральцев помогают национальные проекты и региональные программы. Нет ни одной сферы, которой бы изменения не коснулись. За последние шесть лет активно строились и ремонтировались объекты здравоохранения, образования и культуры, закупался общественный транспорт, строились и чинились дороги, благоустраивались общественные пространства и дворы, расселялись ветхоаварийные дома. Работы по всем этим направлениям будут продолжаться и дальше. В 2025 году на реализацию нацпроектов в регионе потратят более 40 млрд рублей.
«Челябинская область — регион, где создаются все условия для самореализации каждого в любой сфере», — подчеркнул Алексей Текслер, добавив, что это требует дальнейшего развития экономики и промышленности как базы для реализации всех инфраструктурных и социальных планов.
Результатами серьезной работы жители пользуются с большим удовольствием. «На протяжении последних шести лет построены и реконструированы сотни школ, детских садов, спортивных объектов — все для будущего региона, для нашей молодежи, — говорит член Общественной палаты Челябинской области Александр Анисимов. — Отдельно хочется отметить создание уникального для страны регионального фиджитал-центра, в котором будут “коваться” спортсмены будущего на стыке традиционной физической активности и цифровых технологий. Усилия губернатора и регионального правительства неоднократно отмечали спортсмены и эксперты из других стран. Верю, что эти усилия позволят привлечь в регион инвестиции и создадут для нашей молодежи новые возможности».
ВСЕ ДЛЯ СЕМЬИ
Создание комфортных условий для жизни в регионе имеет под собой цель подтолкнуть человека к созданию семьи, повысить рождаемость. Поддержке семей в Челябинской области уделяют особое место, здесь разработано порядка 80 мер, среди которых, например, студенческий семейный капитал в размере миллиона рублей, выплата на покупку автомобиля многодетным, выплата на подготовку к школе, компенсации за реабилитацию и так далее. Для тех, кто подает пример крепостью своих уз, утвержден региональный знак отличия «Семейное счастье» — его выдают семейным парам, прожившим вместе более 50 лет. Также в регионе запущен пилотный проект «Вызов», направленный на снижение уровня социального сиротства.
Цифры радуют: поддержка семейной политики в области всего за год привела к увеличению многодетных семей на 5,5 тысяч! «Крепкие и многодетные семьи — это не только символ надежды и любви, это основа основ. Именно поэтому наша социальная политика, все усилия по развитию региона направлены на рост числа семей с детьми, особенно многодетных семей, их благополучие. Это безусловный приоритет», — сказал губернатор.
Планы, которые огласил глава региона, по мнению экспертов, — это работа на перспективу. «Поставлена задача не сокращения, а именно наращивания мер соцподдержки. Считаю, это действительно очень важно», — говорит заместитель председателя комитета по социальной политике ЗСО Игорь Егоров.
ВСЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Крепкая социалка напрямую зависит от состояния экономики региона. По итогам прошлого года, несмотря на серьезнейшие трудности, Челябинская область сохранила свой высокий уровень развития, валовый региональный продукт приблизился к трем триллионам рублей, индекс промышленного производства в секторе обрабатывающих производств составил более 100%, объем инвестиций достиг почти 550 миллиардов рублей.
Удалось завершить несколько важных инвестпроектов, таких как запуск новой коксовой батареи на ММК, нового конвейера на автозаводе «Урал», завода по производству промышленных роботов в Челябинске. Все это обеспечивает рост производительности труда и всех экономических показателей.
Растут доходы населения. Губернатор озвучил важную для бюджетников новость — с 1 июля им поднимут зарплату на 6%. Вместе с четырехпроцентным январским повышением это обеспечит рост на 10 процентов, что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их опережает.
Достойная работа, востребованность, самореализация, высокооплачиваемые рабочие места, возможности карьерного роста и развития для южноуральцев — вот наши приоритеты в экономике.
Как отмечает председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, вопрос о повышении зарплаты работников бюджетной отрасли всегда первым звучит в повестке встречи губернатора с профсоюзным активом. Поэтому принятое решение крайне важно для благосостояния граждан.
«Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-й и на плановый период 2024—2025 годов, на увеличение зарплат всех бюджетников предусмотрели 359 миллиардов рублей. Помимо стандартного повышения зарплат, бюджетники получат увеличенные оклады за счет роста МРОТ, который с 1 января 2024 года подняли на 18,5% — до 19 242 рублей. Отличная новость», — уточнила сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Наталья Котова.
Также активную поддержку продолжат оказывать малому и среднему бизнесу, которые вносят большой вклад в ВПР региона и активно развиваются. В прошлом году по решению губернатора было продлены на пять лет все налоговые льготы в рамках упрощенной системы налогообложения, сохранено финансирование работы центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта. В Челябинской области действует один из лучших в стране Фондов развития промышленности — в этом году Алексей Текслер поручил увеличить его капитализацию еще на 250 миллионов рублей для поддержки предприятий, реализующих уникальные проекты.
Уникальные условия сохраняются для IT-специалистов. Для них в регионе существуют гранты, льготная ипотека, широкие условия для обучения.
Губернатор отметил системную государственную поддержку сектора АПК, благодаря которой были введены в эксплуатацию важные для региона инвестпроекты, такие как самый большой в России комплекс по переработке зерна гречихи в Увельском районе, племенной репродуктор для выведения отечественной породы птицы в Кизильском муниципальном округе, модернизация птицефабрики «Челябинская».
Благодаря системной поддержке, удается и повышать уровень жизни на селе. "Большое внимание уделяли программе комплексного развития сельских территорий. Объем финансирования социальных проектов на селе в текущем году увеличили более чем в 2,5 раза — до почти полумиллиарда рублей. Выделены средства на развитие профильного образования, профориентацию, улучшение качества жизни, фермерства.
И это незамедлительно сказалось на появлении на Южном Урале крупных инвестпроектов федерального уровня. Сейчас агропредприятиям самое время инвестировать в свое развитие и в сельхозпроекты. Потенциал сельских территорий огромный«, — комментирует генеральный директор ООО “Чебаркульская птица”, первый заместитель председателя комитета ЗСО по аграрной политике, депутат Дмитрий Пырсиков.
ВСЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
«Развивая нашу экономику, мы также всегда помним: природосбережение и экология — наш абсолютный приоритет», — акцентировал внимание депутатов губернатор. Национальный проект «Экология» помог снизить объем выбросов в атмосферу на 47% в Челябинске и на 22% в Магнитогорске, где уже ранее были завершены некоторые экопрограммы. Такие впечатляющие результаты стали возможны благодаря закрытию крупнейших городских свалок и многочисленным соглашениям с промышленными гигантами.
Сохраняется природная красота Южного Урала, очищаются реки и озера, в чем активно помогают волонтеры. В последние годы Челябинск стал центром притяжения и выработки зеленых инициатив, в этом году во второй раз состоялся Всероссийский детский экологический форум, который собрал ребят со всей страны.
Подобные мероприятия можно назвать промежуточным подведением итогов совместных усилий общества, власти, бизнеса, которым небезразлично состояние нашей экосистемы.
ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА
Комфортные экологические и экономические условия не только стимулируют молодежь оставаться в родных городах, но и привлекают в Челябинскую область новых жителей. Однако важен и факт комфортного проживания, чему губернатор также уделяет большое внимание. Строится современное жилье, формируется комфортная городская среда, развиваются общественные пространства. Солидный объем средств направляется из регионального бюджета на инициативные проекты в разных сферах. Благоустраиваются набережные, строятся всесезонные курорты, вырастают скверы. Меняется облик каждого уголка Челябинской области.
Качественные дороги, новый транспорт, устойчивая связь, высокоскоростной интернет, современное железнодорожное и авиасообщение — все это наши приоритеты.
В прошлом году было построено и отремонтировано 837 километров дорог, в числе которых и муниципальные. Открыто четырехполосное движение на участке федеральной трассы М5 между Чебаркулем и Миассом. Закуплено 47 трамваев, 60 троллейбусов и 368 автобусов для разных городов. В этом году будет приобретено еще 246 единиц нового общественного транспорта.
В ближайшие годы будут реализованы масштабные проекты, такие как строительство метротрама и модернизация аэродромного комплекса в Магнитогорске, также принято решение о строительстве нового международного терминала в аэропорту «Челябинск».
Серьезно взялись в регионе за проблемы ЖКХ. В этом году губернатором была запущена программа «Большой ремонт 74», которая охватит каждый муниципалитет. До 2030 года на ее реализацию потратят более 124 млрд рублей, которые позволят отремонтировать сети, модернизировать системы водоснабжения, купить коммунальную технику. Дополнит программу региональный проект «Светлый регион».
Как рассказал Алексей Текслер, по нему будут установлены новые осветительные приборы в населенных пунктах Челябинской области, проложены новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети. Также планируется навести порядок в системе хозяйственного управления, будет усилен контроль за работой коммунальных служб и управляющих компаний.
«Мы все вместе — органы власти и местного самоуправления, депутатский корпус, ответственный бизнес, каждый неравнодушный гражданин — принципиально меняем жизнь региона к лучшему, мы создаем Челябинскую область будущего!» — подчеркнул глава Южного Урала.