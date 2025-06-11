Глава Кубани Кондратьев выдвинут кандидатом от «Единой России»

«Наша задача сейчас — создать крепкую основу избирательной кампании нашего кандидата, которой будет служить народная программа. Ее мы дополнили предложениями жителей. Многие из них уже взяли в работу наши депутаты-единороссы на местах», — отметил секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко.
В ходе предварительного голосования была сформирована региональная народная программа, с которой «Единая Россия» пойдет на предстоящие выборы главы региона и муниципальных депутатов. В программный документ в ходе встреч поступило более тысячи предложений от жителей Краснодарского края.
«Единая Россия» единогласно поддерживает кандидатуру действующего главы Кубани Вениамина Кондратьева. Выборы губернатора Краснодарского края пройдут с 12 по 14 сентября.
Также в регионе ожидается еще ряд избирательных кампаний разного уровня. Программы депутатов-единороссов продолжат формироваться.