МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу отношения к мигрантам

Как сообщало представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране. По итогам рейда было задержано до шести человек, у которых выявили проблемы с документами.