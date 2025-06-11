Глава Башкирии поручил усилить меры антитеррористической защиты.

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В нём приняли участие руководители профильных министерств и ведомств республики, оперативных служб и силовых структур, а также представители предприятий.
На заседании обсудили защищенность инфраструктурных и промышленных объектов региона от террористических угроз. Радий Хабиров отметил, что в регионе приняты необходимые меры по защите объектов от терактов, в том числе с использованием беспилотников. Он поручил с учётом текущей ситуации выработать дополнительные меры.
Также на заседании говорили о противодействии распространению идеологии терроризма и идей неонацизма среди молодёжи. Глава региона отметил, что важно повышать уровень профессиональной подготовки ответственных за эту работу специалистов.
Министры образования и молодёжи доложили, что для педагогов и активистов молодёжных организаций созданы образовательные программы. Кроме того, в Башкирии постоянно проводятся профилактические мероприятия среди школьников и студентов, в том числе с привлечением федеральных экспертов.