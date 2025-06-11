Глава Башкирии поручил усилить меры антитеррористической защиты.

На заседании обсудили защищенность инфраструктурных и промышленных объектов региона от террористических угроз. Радий Хабиров отметил, что в регионе приняты необходимые меры по защите объектов от терактов, в том числе с использованием беспилотников. Он поручил с учётом текущей ситуации выработать дополнительные меры.