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СМИ: Макрон отправится в Гренландию, чтобы противостоять «хищничеству» Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье планирует посетить Гренландию, чтобы помочь противостоять любому «хищничеству» после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет захватить самоуправляющуюся территорию Дании, пишут западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последние месяцы Гренландия превратилась из отдаленного, спокойного места в «эпицентр геостратегического шторма» из-за неоднократных притязаний Трампа на остров, пишет The New York Times.

Макрон станет первым главой иностранного государства, который посетит Гренландию с тех пор, как Трамп в этом году начал кампанию по аннексии острова. Он увидел в различных провокациях, направленных против Европы администрацией Трампа, возможность для утверждения европейской власти.

По его словам, Франция намерена продемонстрировать солидарность с Данией и сказать «мы здесь», чтобы поддержать страну — члена ЕС и партнера по НАТО, отмечает Bloomberg.

Макрон, согласно Bloomberg, проведет встречи с премьер-министрами Дании и Гренландии, чтобы обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменение климата, добычу важнейших полезных ископаемых и защиту европейского суверенитета.

Его поездка назначена на 15 июня, перед тем как лидеры стран «Большой семерки», включая Макрона, соберутся на саммит в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня. То есть французский лидер, как подчеркивает NYT, переместится от одной «цели» Трампа в рамках американской территориальной экспансии к другой.

Символизм визита Макрона, по мнению издания, заключаются в том, чтобы показать, что Гренландия не собирается подчиняться прихоти американского президента.

В начале года министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предложил направить войска для защиты острова, однако Дания выступила с возражениями.