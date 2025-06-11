СМИ: Макрон отправится в Гренландию, чтобы противостоять «хищничеству» Трампа

В последние месяцы Гренландия превратилась из отдаленного, спокойного места в «эпицентр геостратегического шторма» из-за неоднократных притязаний Трампа на остров, пишет The New York Times.
По его словам, Франция намерена продемонстрировать солидарность с Данией и сказать «мы здесь», чтобы поддержать страну — члена ЕС и партнера по НАТО, отмечает Bloomberg.
Макрон, согласно Bloomberg, проведет встречи с премьер-министрами Дании и Гренландии, чтобы обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменение климата, добычу важнейших полезных ископаемых и защиту европейского суверенитета.
Его поездка назначена на 15 июня, перед тем как лидеры стран «Большой семерки», включая Макрона, соберутся на саммит в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня. То есть французский лидер, как подчеркивает NYT, переместится от одной «цели» Трампа в рамках американской территориальной экспансии к другой.
В начале года министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предложил направить войска для защиты острова, однако Дания выступила с возражениями.