СМИ: Макрон отправится в Гренландию, чтобы противостоять «хищничеству» Трампа

Его поездка назначена на 15 июня, перед тем как лидеры стран «Большой семерки», включая Макрона, соберутся на саммит в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня. То есть французский лидер, как подчеркивает NYT, переместится от одной «цели» Трампа в рамках американской территориальной экспансии к другой.