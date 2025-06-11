СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.