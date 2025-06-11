СМИ: судья отклонил запрос губернатора Калифорнии по вопросу силовиков

Ранее Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы «немедленно» остановить «милитаризацию Лос-Анджелеса» администрацией президента США Дональда Трампа, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.
«Судья отклонил экстренный запрос губернатора Калифорнии … об ограничении развертывания сил … в Лос-Анджелесе», — пишет издание.
При этом представитель Ньюсома заявил изданию, что суд не отклонял запрос губернатора, а лишь назначил слушание на четверг.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.