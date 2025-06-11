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МИД Молдовы выпустил предупреждение для граждан страны, желающих посетить Болгарию

Болгария временно закрывает автомобильное движение по одному из мостов через Дунай.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Предупреждение для молдавских граждан, желающих посетить Республику Болгария, выпустил в среду МИД Молдовы.

Предупреждение связано с временным прекращением автомобильного движения по мосту Джурджу-Русе через Дунай.

«Министерство иностранных дел информирует граждан Республики Молдова, которые находятся в Республике Болгария, следуют через ее территорию транзитом или намереваются отправиться в эту страну, что с 20:00 12 июня 2025 года и до 04:00 13 июня 2025 года болгарские власти временно приостановят дорожное движение по мосту через Дунай Русе-Джурджу для всех категорий транспортных средств», — говорится в сообщении.

Молдавским гражданам, намеревающимся проехать через данный пункт пропуска, рекомендуется либо выбрать другую дату, либо использовать альтернативные пункты пропуска между Румынией и Болгарией.

В частности, это автомобильные:

  • Видин — Калафат;
  • Кардам — Негру-Вода;
  • Силистра — Остров (Кэлэраши);
  • Добромир — Крушары;
  • Кайнарджа — Липница.

А также речные:

  • Никополь — Турну-Мэгуреле;
  • Свиштов — Зимнича;
  • Айдемир (Силистра) — Чичу (Кэлэраши).

Граждане Молдовы могут обратиться в посольство Республики Молдова в Софии по телефону экстренной связи (особые ситуации): +359 877819314.