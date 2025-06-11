МИД Молдовы выпустил предупреждение для граждан страны, желающих посетить Болгарию

«Министерство иностранных дел информирует граждан Республики Молдова, которые находятся в Республике Болгария, следуют через ее территорию транзитом или намереваются отправиться в эту страну, что с 20:00 12 июня 2025 года и до 04:00 13 июня 2025 года болгарские власти временно приостановят дорожное движение по мосту через Дунай Русе-Джурджу для всех категорий транспортных средств», — говорится в сообщении.