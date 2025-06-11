МИД Молдовы выпустил предупреждение для граждан страны, желающих посетить Болгарию

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Предупреждение для молдавских граждан, желающих посетить Республику Болгария, выпустил в среду МИД Молдовы.
Предупреждение связано с временным прекращением автомобильного движения по мосту Джурджу-Русе через Дунай.
«Министерство иностранных дел информирует граждан Республики Молдова, которые находятся в Республике Болгария, следуют через ее территорию транзитом или намереваются отправиться в эту страну, что с 20:00 12 июня 2025 года и до 04:00 13 июня 2025 года болгарские власти временно приостановят дорожное движение по мосту через Дунай Русе-Джурджу для всех категорий транспортных средств», — говорится в сообщении.
Молдавским гражданам, намеревающимся проехать через данный пункт пропуска, рекомендуется либо выбрать другую дату, либо использовать альтернативные пункты пропуска между Румынией и Болгарией.
В частности, это автомобильные:
- Видин — Калафат;
- Кардам — Негру-Вода;
- Силистра — Остров (Кэлэраши);
- Добромир — Крушары;
- Кайнарджа — Липница.
А также речные:
- Никополь — Турну-Мэгуреле;
- Свиштов — Зимнича;
- Айдемир (Силистра) — Чичу (Кэлэраши).
Граждане Молдовы могут обратиться в посольство Республики Молдова в Софии по телефону экстренной связи (особые ситуации): +359 877819314.