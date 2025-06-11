В Татарстане определились с датой выборов главы республики

«Назначить выборы главы (раиса) Республики Татарстан на 14 сентября 2025 года», — говорится в постановлении регионального парламента.
За назначение даты выборов единогласно проголосовали депутаты Госсовета.
Руководитель Татарстана избирается на пятилетний период. Претендовать на эту должность имеет право гражданин РФ, достигший тридцатилетнего возраста, не обладающий иным гражданством, правом на проживание в другом государстве и активами за рубежом.
Кроме главы республики 14 сентября в Татарстане также будут выбирать более чем 7,5 тысячи депутатов представительных органов муниципальных образований.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выбрала двух претендентов для участия в предварительном отборе кандидата на должность раиса Республики Татарстан. В число избранных вошли нынешний глава региона Рустам Минниханов и член Совета Федерации Александр Терентьев. Также известно, что КПРФ планирует выдвинуть кандидата на выборах главы Татарстана.