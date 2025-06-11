В Татарстане определились с датой выборов главы республики

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выбрала двух претендентов для участия в предварительном отборе кандидата на должность раиса Республики Татарстан. В число избранных вошли нынешний глава региона Рустам Минниханов и член Совета Федерации Александр Терентьев. Также известно, что КПРФ планирует выдвинуть кандидата на выборах главы Татарстана.