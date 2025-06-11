Песков заявил о «завалах» в отношениях между РФ и США

«Этот диалог продолжается, это осуществляется дипведомствами в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом. Завалов очень много в двухсторонних отношениях. Вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа началась и будет продолжена», — сказал представитель Кремля.