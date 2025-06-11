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СК Самарской области возглавил генерал-майор Павел Олейник

В Самаре представили нового руководителя регионального СК.

Как создавалась новая Россия
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Стало известно, кто возглавил СК Самарской области. Нового руководителя ведомства представили 11 июня. Им стал генерал-майор юстиции Павел Олейник. С назначением его поздравили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и др.

Указ президента о назначении на должность был подписан 3 июня. А первым заместителем руководителя СК назначили генерал-майора юстиции Михаила Лиманова.

Ранее обязанности руководителя СК Самарской области исполнял Александр Воеводин.