СК Самарской области возглавил генерал-майор Павел Олейник

Стало известно, кто возглавил СК Самарской области. Нового руководителя ведомства представили 11 июня. Им стал генерал-майор юстиции Павел Олейник. С назначением его поздравили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и др.