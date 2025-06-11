Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 июня: главное

Новый раунд консультаций России и США будет осуществляться по линии дипломатических ведомств в рамках тех пониманий, которые достигнуты Путиным и Трампом.
Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей во взаимных отношениях.
Завалов в отношениях РФ и США много, вряд ли можно надеяться на быстрый результат, но диалог продолжается.
Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена.
Контакты с Украиной по урегулированию проходят в третьей стране, а не на домашних площадках, потому что в них задействованы посредники, в том числе США.
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, в том числе стамбульские договоренности по обмену пленными и передаче тел погибших. Москва рассчитывает, что Киев сделает то же самое.
Намерение Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель не способствует стабилизации энергетических рынков.
У РФ есть опыт минимизации ущерба от снижения потолка цен на нефть.
Разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный очень полезный опыт, для того чтобы минимизировать негативные последствия от подобных решений.
РФ при необходимости готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива.
11 и 12 июня Владимир Путин проведет совещания, связанные с госпрограммой вооружений.
У Владимира Путина не будет праздничных мероприятий 12 июня. На этот день запланированы серьезные встречи.
В четверг глава государства встретится с участниками программы «Время героев». Также День России Владмир Путин вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий.