ТАСС: экс-главу ФБК Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам колонии

«Суд признал Волкова Леонида Михайловича виновным в совершении ряда преступлений и постановил заочно приговорить к 18 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2 млн рублей, с запретом заниматься администрированием сайтов на 6 лет», — говорится в постановлении суда. Отмечается, что первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для Волкова 18 лет лишения свободы.
Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам — два эпизода), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ — 18 эпизодов), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), а также ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.
Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинения. Волков с 2019 года находится за пределами России, в 2021 году был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
В сентябре 2024 года Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией в связи с его ликвидацией.