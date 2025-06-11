ТАСС: экс-главу ФБК Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам колонии

«Суд признал Волкова Леонида Михайловича виновным в совершении ряда преступлений и постановил заочно приговорить к 18 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2 млн рублей, с запретом заниматься администрированием сайтов на 6 лет», — говорится в постановлении суда. Отмечается, что первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.