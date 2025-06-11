Захарова связала протесты в США с глубоким кризисом, а не «рукой Кремля»

«Это глубинная история. Есть выборы, нет у них выборов. Люди друг друга ненавидят. И это не какой-то сегмент, и это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема», — сказала она.