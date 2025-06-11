Госсовет РТ утвердил новый порядок избрания главы Казани

Главное изменение касается процедуры избрания главы Казани. Отныне он будет назначаться не через прямое голосование, а избираться депутатами городского представительного органа из числа кандидатов, представленных Раисом Татарстана.
Законопроектом также утвержден порядок предварительного рассмотрения кандидатур Раисом республики, определен круг субъектов, имеющих право предлагать кандидатуры, а также перечень документов, которые должен предоставить каждый кандидат.
Как пояснил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, на этапе отбора кандидатов будет работать специальная комиссия.
Она проведет рейтинговое голосование, по итогам которого на рассмотрение Раиса направят от двух до пяти претендентов. Затем Раис представит не менее двух из них городскому представительному органу для окончательного выбора главы Казани.