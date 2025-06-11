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Глава Татарстана встретился с помощником президента России Мединским

Также на встрече присутствовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Раис Республики Татарстан | Официальный сайт Раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником президента России Владимиром Мединским и министром просвещения Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Стороны обсудили вопросы развития системы образования, включая региональные аспекты. Спикеры подчеркнули важность повышения качества и доступности, а также внедрения современных подходов в образовательный процесс.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Напомним, на заседании Госсовета Татарстана, которое проходит в эту среду, депутаты единогласно проголосовали о назначении выборов главы республики на 14 сентября. Избирательная компания начнется сразу после официального опубликования данного постановления.