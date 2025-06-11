Иван Носков утвердил границы районов Самары

Теперь Самара меняет статус. Она перестает быть городским округом с внутригородским делением и станет просто городским округом. То есть районы уже не будет являться отделенными муниципалитетами. По сему потребовалось утвердить их границы. Судя по документу, существенных изменений не произошло.