The Guardian: Северо-Балтийская восьмерка решила бросить вызов России

Все восемь стран объединили свои армии с британскими и голландскими войсками в рамках Объединенных экспедиционных сил и поддерживают «силы высокой готовности», которые обучены быстро реагировать на кризисные ситуации. Они «дружно» встали на защиту жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов от диверсий в Балтийском море, которые приписывают России и Китаю, говорится в статье.