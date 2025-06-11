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The Guardian: Северо-Балтийская восьмерка решила бросить вызов России

В свете геополитической ситуации и роста популизма NB8 — Северо-Балтийская восьмерка, как называют восемь северных стран НАТО на языке дипломатии, — набирает силу как «оплот решимости» Запада на фоне угроз со стороны России, пишет Пол Тейлор в статье для The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По отдельности эти восемь небольших государств Северной Европы — Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Эстония, Латвия и Литва — оказывают незначительное влияние на международную безопасность и политику, однако с начала военного конфликта на Украине они превратились в группу давления в рамках антироссийских усилий, говорится в статье.

Формат NB8 был создан в 1992 году, после окончания холодной войны: премьер-министры, спикеры парламентов, министры иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные чиновники этих стран регулярно проводили встречи, на которых пытались навести мосты с соседями по Балтии.

Значимость этой группы, по мнению Тейлора, возросла в новую геополитическую эпоху соперничества великих держав, когда Арктика, Северная Атлантика и Балтийское море вновь стали зонами стратегического соперничества.

Пока националисты и популисты набирают силу в Центральной Европе, что делает этот регион более евроскептичным и менее благосклонным к Украине, Северо-Балтийская восьмерка остается оплотом поддержки Киева и оборонных усилий Европы и НАТО.

Как отмечает автор, страны NB8 с самого начала проявили интерес к франко-британской «коалиции желающих», созданной для военной и политической поддержки Украины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, нынешнего председателя NB8, независимость Украины и противодействие «агрессии» Москвы отвечают жизненным интересам стран Северо-Балтийской восьмерки, учитывая их географическую близость к России.

Все восемь стран объединили свои армии с британскими и голландскими войсками в рамках Объединенных экспедиционных сил и поддерживают «силы высокой готовности», которые обучены быстро реагировать на кризисные ситуации. Они «дружно» встали на защиту жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов от диверсий в Балтийском море, которые приписывают России и Китаю, говорится в статье.

Некоторые страны-участницы NB8 пошли еще дальше в интеграции в сфере обороны. Например, в этом году военно-воздушные силы четырех северных стран создали в рамках НАТО «северное подразделение». Оно, как поясняет Тейлор, позволяет ВВС Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции действовать как единое авиакрыло в ходе совместных воздушных операций высокой степени готовности.

Три прибалтийских государства строят единую линию обороны на своих восточных границах по образцу передовых оборонительных сооружений Украины. Страны Балтии, согласно статье, обсуждают эстонскую концепцию «балтийской стены для БПЛА», в которой используются искусственный интеллект и датчики для мониторинга границ и защиты от дронов противника.

Члены NB8 регулярно проводят совещания перед заседаниями НАТО и ЕС, хотя Норвегия и Исландия не являются членами Европейского союза, и координируют свою дипломатическую деятельность по всему миру.

НАТО и ЕС, со своей стороны, активно перенимают методику «тотальной обороны» Финляндии и Швеции для привлечения государственного и частного секторов к реализации оборонных целей, а также для повышения военной готовности гражданского общества и устойчивости экономики на фоне гибридной войны, якобы проводимой Россией и Китаем.

Однако у влияния NB8 есть свои пределы: для этих стран губительны растущий протекционизм, угроза свободной торговли и политический популизм, приходит к выводу Тейлор.