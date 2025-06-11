The Guardian: Северо-Балтийская восьмерка решила бросить вызов России

По отдельности эти восемь небольших государств Северной Европы — Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Эстония, Латвия и Литва — оказывают незначительное влияние на международную безопасность и политику, однако с начала военного конфликта на Украине они превратились в группу давления в рамках антироссийских усилий, говорится в статье.
Формат NB8 был создан в 1992 году, после окончания холодной войны: премьер-министры, спикеры парламентов, министры иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные чиновники этих стран регулярно проводили встречи, на которых пытались навести мосты с соседями по Балтии.
Значимость этой группы, по мнению Тейлора, возросла в новую геополитическую эпоху соперничества великих держав, когда Арктика, Северная Атлантика и Балтийское море вновь стали зонами стратегического соперничества.
Как отмечает автор, страны NB8 с самого начала проявили интерес к франко-британской «коалиции желающих», созданной для военной и политической поддержки Украины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, нынешнего председателя NB8, независимость Украины и противодействие «агрессии» Москвы отвечают жизненным интересам стран Северо-Балтийской восьмерки, учитывая их географическую близость к России.
Все восемь стран объединили свои армии с британскими и голландскими войсками в рамках Объединенных экспедиционных сил и поддерживают «силы высокой готовности», которые обучены быстро реагировать на кризисные ситуации. Они «дружно» встали на защиту жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов от диверсий в Балтийском море, которые приписывают России и Китаю, говорится в статье.
Некоторые страны-участницы NB8 пошли еще дальше в интеграции в сфере обороны. Например, в этом году военно-воздушные силы четырех северных стран создали в рамках НАТО «северное подразделение». Оно, как поясняет Тейлор, позволяет ВВС Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции действовать как единое авиакрыло в ходе совместных воздушных операций высокой степени готовности.
Члены NB8 регулярно проводят совещания перед заседаниями НАТО и ЕС, хотя Норвегия и Исландия не являются членами Европейского союза, и координируют свою дипломатическую деятельность по всему миру.
НАТО и ЕС, со своей стороны, активно перенимают методику «тотальной обороны» Финляндии и Швеции для привлечения государственного и частного секторов к реализации оборонных целей, а также для повышения военной готовности гражданского общества и устойчивости экономики на фоне гибридной войны, якобы проводимой Россией и Китаем.
Однако у влияния NB8 есть свои пределы: для этих стран губительны растущий протекционизм, угроза свободной торговли и политический популизм, приходит к выводу Тейлор.